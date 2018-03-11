Гардемарин уже не тот, фолловеры с трудом узнают располневшего Жигунова
11 марта 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Всеми любимый - гардемарин актер Сергей Жигунов удивил поклонников изрядной полнотой и двойным подбородком. Судя по свежей фотографии, появившейся в Сети, актер любит вкусно покушать, мало времени уделяет спорту и как следствие – стремительно на набирает лишний вес.
Дошло до того, что пользователи не сразу признали в «толстеньком дяденьке» любимца прекрасного пола, и предложили сыграть ему роль Карлсона. «Батюшки, как он раздобрел! Кому-то пора прекращать есть", "Я даже не понял, что это Жигунов. От Шаталина ничего не осталось", - написали критически настроенный фолловеры.
Ну а преданные поклонники готовы принимать и любить своего кумира даже значительно располневшим. «Ему же 55 лет, а не 20. И не всем быть таким как Газманов», - написали защитники актера.
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