Я без жены испытываю своеобразную эмоциональную «ломку», признался муж Бородиной

Супруг Ксении Борoдиной бизнесмен Курбан Омаров в Сети написал откровенный пост в духе популярной саги «Сумерки». Все, что герой Стефани Майер выразил фразой «Ты – мой личный сорт героина», благоверный ведущей скандальной телестройки написал более прозаично.

«Даже когда она в магазин на пять минут отходит тоскую. Нам друг без друга скучно и это зависимость», - написал молодой человек в своем микроблоге. Омаров считает, что любовь это такая себе «химия в башке», которая не дает человеку ни на минуту расслабиться. Однако от этой зависимостисовершенно не хочется избавляться.

Друзья Курбана в один голос говорят о том, что гуляка и бабник Омаров стал примерным отцом и семьянином. Многих такая метаморфоза сильно удивила, пишет vladtime. Ну а кое-кто полагает, что супруг Борoдиной - настоящий альфонс, ничего не зарабатывает и всю семью содержит именно телеведущая. И зависимость там отнюдь не любовного порядка.

Подписчики в основном с пониманием отнеслись к интимным откровениям молодого человека. Но кое-кто все же предупредили, что нельзя на площади так откровенно копаться в своих светлых чувствах.