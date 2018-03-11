Я без жены испытываю своеобразную эмоциональную «ломку», признался муж Бородиной
11 марта 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Супруг Ксении Борoдиной бизнесмен Курбан Омаров в Сети написал откровенный пост в духе популярной саги «Сумерки». Все, что герой Стефани Майер выразил фразой «Ты – мой личный сорт героина», благоверный ведущей скандальной телестройки написал более прозаично.
«Даже когда она в магазин на пять минут отходит тоскую. Нам друг без друга скучно и это зависимость», - написал молодой человек в своем микроблоге. Омаров считает, что любовь это такая себе «химия в башке», которая не дает человеку ни на минуту расслабиться. Однако от этой зависимостисовершенно не хочется избавляться.
Друзья Курбана в один голос говорят о том, что гуляка и бабник Омаров стал примерным отцом и семьянином. Многих такая метаморфоза сильно удивила, пишет vladtime. Ну а кое-кто полагает, что супруг Борoдиной - настоящий альфонс, ничего не зарабатывает и всю семью содержит именно телеведущая. И зависимость там отнюдь не любовного порядка.
Подписчики в основном с пониманием отнеслись к интимным откровениям молодого человека. Но кое-кто все же предупредили, что нельзя на площади так откровенно копаться в своих светлых чувствах.
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