Екатерина Варнава очень образно сравнила своих конкуренток со змеями

Екатерина Варнава предпочитает шутить в поклонниками не только со сцены, но и в Сети. Она написала, что информационное болото ее не устраивает и она намерена делиться с подписчиками забавными и интересными моментами из своей жизни.

«Что бы вы не говорили, я буду выкладывать то, что хочу... смешные видео, сумасшедшую собаку, себя в пижаме, писать о том, что для меня важно. Я буду делиться с вами позитивными новостями. Я действительно хочу, чтобы мы вместе с вами отвлекались от этого информационного инстаболота. Это моя позиция, это мое право... кому что-то не нравится - просто проходите мимо, не портите ни мне, ни себе настроение», - заявила актриса в своем микроблоге.

На сей раз Варнава показала своим подписчикам, как намерена расправиться со своими конкурентками. Она опубликовала забавный видеоролик, на котором птица –секретарь топчет ногами уползающую змею и подписала его: «Я и конкурентки»

Пользователи оценили юмор звезды, однако поспешили заметить, что не у всех такие длинные ноги, чтобы расправиться с недоброжелателями. И тут же заметили сходство самой Варнавы с воинственной птицей. «Длинноногая и в короне», - сделали комплимент поклоннике своей любимице.