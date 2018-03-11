Монахиня, судившаяся с известной певицей, скончалась в ходе слушания
11 марта 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе судебного разбирательства с всемирно известной американской певицей Кэти Перри скончалась монахиня Кэтрин Роуз Хольцман. Согласно последней информации, трагедия случилась в пятницу, 9 марта.
Вот уже семь лет длится судебная тяжба, в рамках которой две монахини Кэтрин Роуз Хольцман и Рита Калланан пытаются оспорить приобретение певицей католического храма. В своем последнем интервью 89-летняя монахиня, которая через некоторое время скончалась, заявила, что действия Кэти Перри никому не приносят добра, передает издание "Известия".
Известно, что монахини, которые жили в здании монастыря с 1973 года, планировали обратиться непосредственно с Папе Римскому, чтобы тот не позволил певице купить помещение.
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