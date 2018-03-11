Александр Ширвиндт знает, почему на самом деле скончалась Людмила Гурченко

Актер Александр Ширвиндт сделал поразительное заявление о любимице россиян Людмиле Гурченко. Артист убежден, что знает, отчего на самом деле скончалась в возрасте 75 лет звезда советского кино.

По словам Ширвиндта, он прекрасно понимает, что стало причиной смерти легендарной Людмилы Марковны. Артист признался, что красотка не могла и не желала стареть. Александр Анатольевич отметил, что у нее всю жизнь была талия 17 сантиметров или максимум 26, поэтому Гурченко не могла смириться с возрастными изменениями.

В ходе программы "Сегодня вечером" Ширвиндт подчеркнул, что именно из-за старости "она и померла". Он также заметил, что мог очень легко дружить с Людмилой, поскольку никогда за ней не ухаживал.