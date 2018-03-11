Маша Малиновская извинилась перед поклонниками за свои лишние килограммы
11 марта 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская телеведущая Маша Малиновская недавно стала гостьей одного из популярных ток-шоу. После выхода передачи в эфир знаменитость извинилась перед поклонниками за свой внешний вид.
Малиновская отметила, что она действительно сильно располнела, однако уже приступила к работе над собой, чтобы в следующий раз не разочаровать своих фанатов. В ходе беседы с Лерой Кудрявцевой в рамках программы "Секрет на миллион" Маша призналась, что за минувший год набрала двенадцать лишних килограммов. Телеведущая заявила, что борется с нежелательными сантиметрами при помощи опасных препаратов, хотя понимает, что рискует здоровьем.
Подписчики Малиновской в социальных сетях просят любимицу отказаться от таких методов снижения веса и заняться спортом.
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