Дочь Маликова не знала, что у нее появится брат
10 марта 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Стефания Маликова стала гостьей шоу Малахова «Привет, Андрей». Она рассказала, что ничего не знала о скором пополнении в семье. Дмитрий Маликов и его супруга боялись реакции Стеши на важную новость.
Родители все девять месяцев скрывали от нее, что в скором времени у них родится ребенок. О появлении малыша сообщили Стеше лишь за пять дней до его рождения. Рождение мальчика ее очень впечатлило, она даже расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. "Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий", - рассказывает Стеша. Сейчас девушка старается помогать маме с заботой о малыше.
Дмитрий на съемках программы, кстати, признался, что наконец-то выбрал для сына имя, но объявить его на всю страну пока что не готов.
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