Известную актрису театра и кино Екатерину Климову не смущает, что их с ее молодым мужем Гелой Месхи называют "непарой". Катя родила мужу, который моложе ее, дочь. Беллочка - младшая дочь актрисы, четвертый ребенок.

По признанию Климовой, она подозревает, что кто-то ее не понимает. Но полагает, что "противоположности притягиваются".

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Мар 7, 2018 в 7:05 PST

Катя Климова написала пост в Инстаграм: "Иногда отношениям мешают разные стереотипы - например, мой муж моложе меня и это очень часто является объектом шуток и обсуждений, но в наших отношениях я чувствую, что он намного мудрее меня, я же наоборот обычно веду себя как ребёнок.

В этом все мы: такие непохожие, но одновременно любимые и родные". "Противоположности притягиваются!" - уверена она.

Климова и Месхи поженились в 2015 году, и в том же году появилась на свет их дочь Белла.

Екатерина воспитывает двух сыновей, рожденных в браке с Игорем Петренко и дочку Лизу. Актриса старается все свободное время уделять детям. Недавно старшей дочери Екатерины исполнилось 16 лет.