Поклонники Ксении Бородиной обсуждают ее живот и ждут третьего ребенка
10 марта 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сетей любят рассматривать фотографии звезд шоу-бизнеса и обсуждать не только их фигуры, наряды, макияж, но и личную жизнь. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина стала объектом обсуждения, выложив в Instagram фотографию в обтягивающем платье.
Подписчики рассмотрели у Ксюши растущий живот. В комментариях к снимку назвали живот Бородиной "округлившимся". Поклонники предположили, что Ксения с супругом Курбаном Омаровым ждут ребенка.
Ксения Бородина отметила свой день рождения в компании мужа и подруг в итальянском Милане. В Италии еда вкусная. Часть поклонников решили, что Бородина беременная третьим ребенком, а другая, что она просто хорошо покушала. "Поела просто хорошо", - пишут в комментариях.
Ксения рада, что улетела на свой день рождения из Москвы, но пообещала при возвращении отметить и с другими подругами.
Своих дочек Бородина и Омаров оставили с няней. Старшая дочь Ксении - Маруся. В браке у Ксюши и Курбана родилась Тея. Бородина подружилась с сыном мужа от первого брака.
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