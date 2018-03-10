Поклонники Ксении Бородиной обсуждают ее живот и ждут третьего ребенка

Пользователи сетей любят рассматривать фотографии звезд шоу-бизнеса и обсуждать не только их фигуры, наряды, макияж, но и личную жизнь. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина стала объектом обсуждения, выложив в Instagram фотографию в обтягивающем платье.

Подписчики рассмотрели у Ксюши растущий живот. В комментариях к снимку назвали живот Бородиной "округлившимся". Поклонники предположили, что Ксения с супругом Курбаном Омаровым ждут ребенка.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)Мар 8, 2018 в 10:57 PST

Ксения Бородина отметила свой день рождения в компании мужа и подруг в итальянском Милане. В Италии еда вкусная. Часть поклонников решили, что Бородина беременная третьим ребенком, а другая, что она просто хорошо покушала. "Поела просто хорошо", - пишут в комментариях.

Ксения рада, что улетела на свой день рождения из Москвы, но пообещала при возвращении отметить и с другими подругами.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)Мар 9, 2018 в 12:42 PST

Своих дочек Бородина и Омаров оставили с няней. Старшая дочь Ксении - Маруся. В браке у Ксюши и Курбана родилась Тея. Бородина подружилась с сыном мужа от первого брака.