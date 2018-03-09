Выяснилось, кто из российских звезд получил на 8 марта самый шикарный подарок

Сегодня стало известно, какая российская знаменитость получила на 8 марта в этом году самый дорогой и роскошный подарок. Некоторые мужчины не стали скупиться на презенты для своих возлюбленных.

Наиболее ценный подарок получила Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'oZа. Ей преподнесли новый автомобиль красного цвета, стоимость которого достигает нескольких миллионов рублей. Весьма дорогой подарок получила и маленькая дочка Тимати Алиса, которой отец презентовал несколько роскошных букетов роз, причем в каждом из них белыми цветами была выложена одна из букв имени малышки, передает "7 Дней".

Отмечается, что актриса Чулпан Хаматова тоже похвасталась подарком – ее дочка разучила произведение на арфе и сыграла его специально для мамы.