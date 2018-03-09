Актриса Анна Хилькевич рассказала о пугающих поступках няни своей дочери
9 марта 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Анна Хилькевич шокировала поклонников рассказом о жутких поступках няни своей дочери Арианны. Оказалось, что воспитательница не раз подвергала жизнь ребенка знаменитости серьезной опасности.
По словам Хилькевич, женщина могла вытереть стол тряпкой, а затем той же тканью "умыть" лицо малышке. Кроме того, однажды Анна попросила няню забрать девочку из детского садика, но подчеркнула, что сделать это следует исключительно при помощи коляски.
Как отмечает "СтарХит", впоследствии подруги прислали актрисе фото, на котором "Мэри Поппинс" перебегает дорогу в неположенном месте, держа Арианну на руках. Хилькевич заметила, что даже после демонстрации снимка няня не призналась в содеянном, вследствие чего ее пришлось уволить.
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