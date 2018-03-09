Элегантный образ Примадонны затмил всех на праздничном шоу Юдашкина в Кремле

Каждый год 8 марта Валентин Юдашкин радует прекрасных дам своим шоу. На праздник всегда собираются популярные артисты и, если они выходят на сцену, то стараются на суд зрителей представить самые яркие свои номера. Но даже если им не посчастливилось выступать, все равно они не останутся без внимания. Зрители будут обсуждать наряды звезд и их спутников, фотографировать и обязательно выложат снимки в социальные сети.

В центре внимания всего вечера безусловно оказалась Примадонна, ее наряд обсуждали все присутствующие. Алла Пугачева появилась во всем белом и выглядела невероятно счастливой.

А вот Кристина Орбакайте сделала ставку на черный цвет. Певица выбрала короткое платье, которое удачно подчеркнуло достоинства ее фигуры.

Певица Зара также решила показать публике свои стройные ножки, поэтому выбрала золотое платье с асимметричной юбкой. Ее наряд был признан одним из самых удачных в этот вечер.

Образ Ани Лорак в черном мини был утонченным и сексуальным одновременно.

Сам Валентин Юдашкин успел сменить несколько костюмов за время шоу, которое продолжалось несколько часов. Модельеру удалось впечатлить как обычных зрителей, так и звезд, посетивших статусное мероприятие показом одной из самых сильных своих коллекций.