Изменившееся лицо Лаймы Вайкуле шокировало фанатов

Поклонники знаменитой певицы Лаймы Вайкуле были поражены, увидев "новое" лицо своей любимицы. Некоторые фанаты подозревают, что 63-летняя артистка перестаралась с косметическими процедурами.

Звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой она и певец Интарс Бусулис поздравляют женщин с 8 марта. Подписчики Вайкуле отметили, что женщина совершенно не похожа на себя. Особенно внимательные подчеркнули, что глаза Лаймы слишком широко распахнуты, что может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве.

Некоторые поклонники были разочарованы столь радикальными изменениями во внешности певицы, а другие сочли манипуляции удачными. Сама Вайкуле никак не комментирует информацию о процедурах.