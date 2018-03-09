Изменившееся лицо Лаймы Вайкуле шокировало фанатов
9 марта 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники знаменитой певицы Лаймы Вайкуле были поражены, увидев "новое" лицо своей любимицы. Некоторые фанаты подозревают, что 63-летняя артистка перестаралась с косметическими процедурами.
Звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись, на которой она и певец Интарс Бусулис поздравляют женщин с 8 марта. Подписчики Вайкуле отметили, что женщина совершенно не похожа на себя. Особенно внимательные подчеркнули, что глаза Лаймы слишком широко распахнуты, что может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве.
Некоторые поклонники были разочарованы столь радикальными изменениями во внешности певицы, а другие сочли манипуляции удачными. Сама Вайкуле никак не комментирует информацию о процедурах.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лайма Вайкуле призналась, почему в их с Андреем семье не появились дети