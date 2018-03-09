Актриса Юлия Снигирь рассказала об очень личном
9 марта 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Юлия Снигирь, известная своими ролями в российских исторических кинофильмах, тщательно охраняет свою личную жизнь, бережет свою семью, не рассказывая никаких подробностей. Снигирь и актер Евгений Цыганов растят сына Федора - уже не секрет.
Но в Инстаграме нет фотографий малыша, ни любимого мужчины актрисы. Ее редко можно встретить на светских мероприятиях.
После роли Салтычихи и приглашения известного театрального режиссера Юлия Снигирь решилась от откровение и дала интервью.
По признанию Юлии, в жизни она социопат и интроверт. По ее мнению, это не противоречие. Снигирь рассказала, что в жизни она не может легко знакомиться и общаться с людьми. Разговоры о том, что она отказывается от интервью, от тусовок, якобы играя в какую-то загадочность или звездность, она назвала совершенной ерундой.
"Актеру легче дистанцироваться от людей, от мира, потому что на экране или на сцене это как бы и не он сам. Это кто-то другой, за которого можно спрятаться. А вот лично мне действительно сложно контактировать с людьми", - объяснила актриса в интервью журналу "Hello!".
Юлия Снигирь так объяснила желание закрыться: "Я просто люблю быть дома, одна или с семьей, с близкими мне людьми. И не люблю быть с неблизкими. Работа предполагает такую отдачу энергетическую, что необходимо ее восполнять, а не примерять все новые и новые маски".
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