"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"

Анастасия Волочкова решила как настоящий кумир «добить поклонников танцем» . Видео в ее микроблоге в очередной раз заставило подписчиков посостязаться в острословии.

«Макарена с девочками в любимом клубе. Я немного запуталась», - написала балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 8, 2018 в 11:40 PST

Однако поклонники решили, что запуталась звезда довольно сильно и не только в вульгарном танце и вообще, кажется, в жизни. Многие посчитали, что Волочкова была сильно пьяна, иначе как объяснить, что балерина, чья профессия - это танец, никак не могла попасть в ритм простенькой «макарены».

«Павлин в бальзаковском возрасте в деревенском клубе на копытцах энергичный танец выплясывает», - охарактеризовали пользователи телодвижения Волочковой.

«А где коронный шпагат? – поинтересовались другие. «Как вульгарно. Я полностью разочарована. И этот человек - балерина?», «Ей надо устроиться на шесте танцевать, у нее руки сильные», «Годы все больше, а платья короче! Молодец, Настя! Балерина стриптиза», - резюмируют комментаторы.