"Кумир добей меня танцем", и Волочкова добила поклонников пьяной "макареной"
9 марта 2018, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова решила как настоящий кумир «добить поклонников танцем» . Видео в ее микроблоге в очередной раз заставило подписчиков посостязаться в острословии.
«Макарена с девочками в любимом клубе. Я немного запуталась», - написала балерина.
Однако поклонники решили, что запуталась звезда довольно сильно и не только в вульгарном танце и вообще, кажется, в жизни. Многие посчитали, что Волочкова была сильно пьяна, иначе как объяснить, что балерина, чья профессия - это танец, никак не могла попасть в ритм простенькой «макарены».
«Павлин в бальзаковском возрасте в деревенском клубе на копытцах энергичный танец выплясывает», - охарактеризовали пользователи телодвижения Волочковой.
«А где коронный шпагат? – поинтересовались другие. «Как вульгарно. Я полностью разочарована. И этот человек - балерина?», «Ей надо устроиться на шесте танцевать, у нее руки сильные», «Годы все больше, а платья короче! Молодец, Настя! Балерина стриптиза», - резюмируют комментаторы.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес