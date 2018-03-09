Николай Басков планирует стать многодетным отцом

Николай Николай Басков уверяет, что свадьба с Викторией Лопыревой обязательно состоится. Более того, певец мечтает, чтобы будущая жена родила ему еще троих малышей. Однако пока у влюбленных нет времени даже на редкие свидания.

«Мой график распланирован до мая, а у Вики до июня. Нам иногда не хватает времени даже просто на встречи. Недавно мы хотели спланировать общий отпуск, но так и не смогли этого сделать. Постоянно в разъездах», - сообщил Басков.

Сейчас артист абсолютно счастлив в отношениях. По его мнению, Виктория является идеальной женщиной, которая абсолютно подходит ему по всем параметрам. В интервью «КП» Николай отметил, что несмотря на то, что очень скучает по Виктории, он не может отказаться от творческих амбиций.

«Конечно, хочется, чтобы у нас в семье были дети. У меня уже есть один наследник, хочется еще и дочку, и сына. В идеале хочу троих малышей. Но у нас нет времени даже на романтические свидания. Поэтому пока что дети остаются в планах», - заявил Басков.