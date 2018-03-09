Юлия Пересильд показала нежное фото с дочками Машей и Аней
9 марта 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Фотография Юлии Пересильд с дочками Машей и Анечкой, опубликованная актрисой в Инстаграм, вызвала восхищение у подписчиков и поклонников. Пересильд не только практически не показывает своих дочерей Марию и Анну, но и крайне редко рассказывает о своей личной жизни и детях.
Поделиться редким фото Юлия решила на 8 марта. На фото дочки прижались к маме, а она обняла их обеих и нежно целует.
Сама Пересильд подписала фото: "Вы, мои дорогие подписчики,знаете как редко я выкладываю детей, но тут фото такое нежное... не смогла сдержаться. Люблю ...любовь к ним безмерна, безгранична... я Таю... растворяюсь в них. Поздравляю всех девочек с 8 Марта" желаю одного - Любви во всех ее проявлениях. Много. Делитесь любовью с этим пространством Щедро.. оно все возвращает.. "
В комментариях подписчики и поздравили с праздником Юлию и девочек, и похвали снимок: "Фото нереально нежное и откровенное!", "Юленька, с праздником Вас и барышень!!!!!!!", "Юленька , С Праздником, всех благ, мы Вас любим, и я Вам благодарен в двойне, главная задача женшины любить, любить своего мужчину, своих детей, свою страну, всех благ Вам за Ваш огромный труд, огромный талант!"
Отец дочек Юлии Пересильд - режиссер Алексей Учитель. Недавно он рассказал о воспитании их с актрисой дочек. Ане - восемь с половиной лет, она - школьница. Маше только четыре года, девочка ходит в детсад.
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Воспитанием дочек в основном, по словам Учителя, занимается Юлия. Но любую свободную минуту режиссер старается посвятить девочкам.