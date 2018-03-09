"С платьем что-то не так", поклонники не оценили обвисшую грудь Валерии

Российская певица Валерия опубликовала в Сети снимок из Кремлевского дворца. «Весна для нас традиционно начинается именно с этого мероприятия», - написала звезда.

Подписчики тут же раскритиковал наряд исполнительницы, который неудачно подчеркнул ее грудь. Фолловеры написали, что это, видимо, Юдашкин подарил Валерии на праздничный концерт по случаю 8 марта бюстгальтер, из-за которого ее грудь выглядит обвисшей.

«Наряд нелепый», «А с платьем что-то не так», «Платье неудачное, ну очень», - написали в комментариях поклонники Валерии.