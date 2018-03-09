Клип группы "Ленинград" на песню "Не Париж", посвященный суперженщине Юле, становится популярным в сети. Клип "Не Париж", записанный к 8 марта и опубликованный на YouTube-канале, за сутки собрал более 5,5 миллиона просмотров. «Ленинград» выпустил клип про суперженщину в канун 8 Марта

Юлю, которая не только справляется со всеми домашними заботами, но и совершает подвиги, поймала метеорит, называют суперженщиной. Муж Юлии Серега сломал ногу, сидит дома и только смотрит телевизор и играет в компьютерные игры.

Но когда Юля ловит летевший на Землю метеорит, глава семейства Сергей говорит ей: "А я посуду помыл", на что суперженщина ему отвечает: "Ты мой герой".

"Это моя соседка Юля, она живёт этажом ниже, мужик у нее всегда такой, она меня как-то вечером от гопников спасла, они хотели у меня телефон отжать. Я Юлю уважаю", - написал в комментарии один из просмотревших "Не Париж".

Главные роли сыграли актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова. Бессменный лидер группы "Ленинград" - Сергей Шнуров.