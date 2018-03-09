Вечно голая российская модель и ведущая эмоционально рассуждала о морали в Сети

Российская модель и ведущая Мария Лиман, постоянно шокирующая публику своими полуголыми фото, рассуждала в Сети о морали. Она злобно осудила дам, которые устраивают охоту на очередного «богатенького папика» и стараются заарканить его, рожая ребенка, который по сути оказывается никому не нужным.

«Как же мне жаль смотреть на этих матерей одиночек, которые как кошки ради материальной выгоды рожают от каждого попавшего под каблук кошелька. С панели в роддом, из роддома опять на панель. Сегодня для них, если ребёнок вышел материально невыгодным проектом, то он автоматически становится куском мяса, срущий и орущий, в которого было вложено впустую 9 месяцев жизни», - написала модель в Instagram.

По ее мнению, именно так и появляются люди с кучей комплексов и психологическими расстройствами, которые в детстве были брошенными и некому не нужными детьми. «Счастье любит тишину, а показушный майбах, который отбирают, как у голодной собаки последнюю кость, съемные дома, любимые сумочки Chanel , красивые райские путешествие от очередного любовника, а дома 3 бедняжек воспитываются в руках бездушных нянь... Я считаю это более аморально и низко, чем мой голый зад», - закончила свой монолог Мария Лиман.

Кое-кто из пользователей, конечно, понял, что Мария столь гневным постом отвечала на оскорбления конкретному оппоненту, но остальные остались в недоумении. Они больше привыкли разглядывать прелести модели, которая щедро выставляет их на показ, нежели читать ее философские посты.