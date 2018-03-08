Елена Степаненко так похудела, что ее теперь не узнать

В апреле, ровно через месяц, Знаменитая юмористка Елена Степаненко бдет справлять юбиленй - ей исполнится 65 лет. На телеканале «Россия 1» был показан ее бенефис. Шоу получило характерное название «Веселая, красивая».

На шоу выступили многочисленные звездные друзья и коллеги Степаненко. Но зрители обеспокоились: они обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки, заподозрив, что Елена Григорьевна скрывает от общественности свой недуг. Некоторые признались, что и вовсе не узнали телезвезду.

Сама Елена Степаненко никаких жалоб на здоровье не высказывает. Поклонники не исключают, что артистка могла сеть на диету для того, чтобы скинуть лишний вес.