Елена Степаненко так похудела, что ее теперь не узнать
8 марта 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В апреле, ровно через месяц, Знаменитая юмористка Елена Степаненко бдет справлять юбиленй - ей исполнится 65 лет. На телеканале «Россия 1» был показан ее бенефис. Шоу получило характерное название «Веселая, красивая».
На шоу выступили многочисленные звездные друзья и коллеги Степаненко. Но зрители обеспокоились: они обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки, заподозрив, что Елена Григорьевна скрывает от общественности свой недуг. Некоторые признались, что и вовсе не узнали телезвезду.
Сама Елена Степаненко никаких жалоб на здоровье не высказывает. Поклонники не исключают, что артистка могла сеть на диету для того, чтобы скинуть лишний вес.
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