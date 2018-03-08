"Махровой колхозницей" назвала Кеснию Бородину известная блогерша
8 марта 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Российский блогер Лена Миро назвала Ксению Бородину «махровой колхозницей, которая по-прежнему обнимается с пакетиками, как понаехавшая в столицу деревенщина». Поводом для вполне удачного сравнения стала опубликованная на страницах социальной сети фотография ведущей скандальной телестройки.
На нем Бородина по–детски радуется своими покупками, сделанными в Милане. Блогерша вспомнила свою подругу, которая 10 лет назад приехала в столицу из Саратова, и так же восхищалась пакетиками с фирменными надписями. «Да, можно с удовольствием носить и покупать Gucci или Сhanel, оставаясь при этом умным человеком, но вот фотографировать упаковку в попытке доказать окружающим, что у тебя есть деньги, - это колхоз», - пишет Лена Миро.
Блогерша считает, что если Бородина головой «застряла в Саратове 15 летней давности», то тут никакие деньги и фирменные шмотки не помогут.
Кстати досталось не только Ксении, но и всему проекту, который уже изрядно «выбешивает» телезрителей: «Весь продвинутый мир заморачивается на эко-шубах и cruelty-free косметике, а Дом 2 по-прежнему массово пилит носы, восседает на лобном в соболях и фотографируется с пакетиками»
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