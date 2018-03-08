Анастасия Волочкова открестилась от 22 квартир в Астрахани

Слухи о баснословном богатстве Анастасии Волочковой не стихают. Недавно бывший водитель балерины Александр Скиртач рассказал, что помимо недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, она является собственником 22-х квартир в Астрахани, а общее состояние Волочковой оценивается примерно в 244 миллиона.

Представитель Анастасии Волочковой не стал отрицать, что балерина действительно владеет несколькими квартирами, но вот недвижимость в Астрахани ей совершенно не нужна. «У Анастасии, действительно, есть квартира и дом в Москве, жилье Питере, и в прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество. Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы 3 миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги», - сообщил журналистам представитель балерины.

Ранее Анастасия рассказывала, что бывший муж должен ей приличную сумму. Но после развода, супруги довольно долго не общались, и только ради дня рождения дочери они помирились, пишет «СтарХит».

По информации портала Dni.ru, у Волочковой действительно нет никаких документов, подтверждающих ее право собственности на 22 квартиры в Астрахани.

Анастасия никогда не отрицала, что много зарабатывает. По словам звезды, она заслужила и хороший дом, и шикарную машину, ведь на протяжении многих лет занимается балетом.