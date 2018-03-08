Баста поздравил женщин с 8 марта песней о любви

Василий Вакуленко, более известный как Баста, выпустил новый клип. Своим роликом музыкант поздравил женщин с 8 марта. Клип появился в Интернете вчера и уже набрал больше 50 тысяч просмотров от поклонников артиста.[related_articles}

"Поздравляем всех женщин с 8 марта и весной! Желаем легкости, нежности и любви", - написал Баста на своей странице в Instagram.

"До мурашек, очень круто", "Глубокая песня с глубоким клипом! Спасибо, аж за душу берет", - отметили просмотревшие видеоролик.