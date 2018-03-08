Экс-жена Джигарханяна была в студии пьяной, а Мазур засветилась в интимном видео

Виталина Цымбалюк-Романовская и Элина Мазур продолжает шокировать общественность громкими скандалами. Участие в телевизионных шоу заставляет дам вновь и вновь перетряхивать грязное белье и вытаскивать на суд божий все новые скелеты из шкафов.

Очередная встреча в эфире программы «На самом деле» не стала исключением. В шоу соперницы как борцы на ринге обменялись оскорблениями.

Несмотря на то, что до декабря прошлого года Элина Мазур представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской и защищала ее от нападок, сейчас она кардинально переменила мнение, и сама взялась за «разоблачение пианистки».На шоу Элина Мазур тут же заявила, что Цымбалюк-Романовская явилась в студию в пьяном виде, а та предоставила видео, на кадрах которого Мазур якобы занимается групповым сексом.

Во время программы перевес был явно на стороне Виталины. Ей удалось больше очернить свою соперницу. Но каков будет счет в матче двух разъяренных противниц, когда экс-жене Джигарханяна будет предъявлено обвинение в распространении интимных материалов из личной жизни, на этот раз от Элины Мазур.