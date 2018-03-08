Группа «Фабрика» опубликовала клип на песню «Вова-Вова»
8 марта 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Игорь Матвиенко и группа «Фабрика» выпустили песню-частушку под названием «Вова-Вова». В композиции присутствуют народные мотивы, тесно переплетенные с современным Pop-RnB-звучанием.
В центре сюжета – три девушки, которые работают в офисе. Все они пытаются покорить сердце некоего Владимира. В декорациях советской квартиры откровенно одетые участницы группы позднее готовят подругу к свадьбе, занимаются спортом и повседневными делами.
«Аргументы недели» и музыкальный критик Алексия Мелевская пообщались с Игорем Матвиенко и выяснили, почём нынче патриотизм и что подмешивают в «опиум для народа».
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