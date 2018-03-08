Группа «Фабрика» опубликовала клип на песню «Вова-Вова»

Продюсер Игорь Матвиенко и группа «Фабрика» выпустили песню-частушку под названием «Вова-Вова». В композиции присутствуют народные мотивы, тесно переплетенные с современным Pop-RnB-звучанием.

В центре сюжета – три девушки, которые работают в офисе. Все они пытаются покорить сердце некоего Владимира. В декорациях советской квартиры откровенно одетые участницы группы позднее готовят подругу к свадьбе, занимаются спортом и повседневными делами.

«Аргументы недели» и музыкальный критик Алексия Мелевская пообщались с Игорем Матвиенко и выяснили, почём нынче патриотизм и что подмешивают в «опиум для народа».