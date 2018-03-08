95-летний Этуш искренне поздравил 78-летнего Виторгана с рождением дочки
8 марта 2018, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Эммануил Виторган и его супруга Ирина нарадоваться не могут на долгожданную дочку, все свое время проводят с крошечной Этель. И принимают поздравления. 95-летий актер Владимир Этуш, один из старейших российских артистов душевно поздравил 78-летнего коллегу - новоиспеченного отца.
Отметим, у Эммануила Виторгана есть и взрослые дети, и внуки. Но появление малышки растрогало мужчину до слез. В интернете мнения народа разделились. Многие считают, что в таком возрасте не то что поздно, даже преступно рожать детей.
Владимиру Этушу о рождении девочки у Виторгана рассказала его супруга Елена, которая узнала о малышке из Интернета. По словам Елены Этуш, она рассказала Владимиру Абрамовичу новость о прибавлении в семействе Виторган и о противоречивых мнениях по этому поводу. Оказывается, Этуш иногда выражает свои эмоции непечатными словами. И на этот раз он сказал так, что написать это слово нельзя. А его жена "переводит", что он восхищен рождением дочки у Виторган, сердечно их поздравляет и ругается на недоброжелателей.
Кстати, Елена и Владимир Этуш женаты 17 лет. О чем 5 марта сообщила супруга актера. "Что вам сказать, дорогие друзья!
17 лет совместной жизни - это всё же не кот чихнул))) (на фотке молодые ишшо)))", - подписала она совместное фото.
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