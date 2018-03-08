Джигарханян запретил Малахову даже упоминать своё имя
8 марта 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Армен Джиагрханян вступил в информационную войну с известным телеведущим Андреем Малаховым. Он запрещает использовать любую информацию о себе в любых проектах с участием шоумена.
Популярный артист направил официальное письмо в адрес руководства телевизионного канала «Россия» требованием прекратить любое упоминание его персоны. В первую очередь, это касается программ, которые ведет Андрей Малахов. Джигарханян считает, что в эфире своего то-шоу телеведущий встал на сторону его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, и все события в истории с разводом освещает однобоко, интерпретируя исключительно в ее пользу.
О тайном сговоре Малахова с его бывшей женой Армену Борисовичу рассказала Элина Мазур. Помимо имени Джигарханян настаивает на запрете использования его изображений телеканалом, а также изданием StarHit, главным редактором которого является сам Малахов, пишет vladtime.
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