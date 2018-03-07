Ксения Бик с иронией ответила на критику своей внешности

Во время беседы с журналистами овдовевшая в прошлом году Ксения Бик призналась, что муж, актер театра "Ленком"» Дмитрий Марьянов, полюбил ее не за внешность. Наедине он даже обращался к ней "страшко" и "корюшка".

"Ну и что? Такая я родилась. И он меня такую полюбил", – рассказала женщина. В интервью Ксения Бик рассказала, что она уже очень устала от критики по поводу своей внешности. Она не считает себя красавицей, но тем не менее прожила счастливые годы совместной жизни в браке с красавцем Дмитрием Марьяновым. Бик заявила, что никогда не будет Викторией Лопыревой, знает, что худая, что у нее маленький бюст и большой нос, но не собирается из-за этого что-то в себе менять.

В интервью программе "Ты не поверишь" Ксения Бик рассказала, что старается примириться со смертью любимого человека и не обращать внимания на злые языки, которые периодически обвиняют ее в кончине Марьянова.