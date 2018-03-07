Волочкова без юбки уже хвастается подарками

Анастасия Волочкова с радостью делится подробностями своей жизни с подписчиками в микроблоге Instagram. Сегодня она опубликовала снимок, на котором запечатлена с шикарным букетом красных роз.

Знаменитость заявила, что начинает отмечать 8 Марта.

Подписчики балерины заметили, что пропал фаворит Волочковой Михаил, а сама балерина позирует с шикарным букетом красных роз без юбки. Другие же задавались вопросом, кто мог подарить такой шикарный букет красных роз: "Видимо, Волочкова нашла себе настоящего принца".

Ранее стало известно, что бывший водитель и помощник балерины Анастасии Волочковой Александр Скиртач, пребывающий в СИЗО по обвинению в мошенничестве, завел блог и опубликовал сведения о недвижимости артистки.

Волочкова опубликовала фото нового водителя.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 7, 2018 в 4:29 PST

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Мар 7, 2018 в 10:56 PST