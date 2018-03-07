Волочкова без юбки уже хвастается подарками
7 марта 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова с радостью делится подробностями своей жизни с подписчиками в микроблоге Instagram. Сегодня она опубликовала снимок, на котором запечатлена с шикарным букетом красных роз.
Знаменитость заявила, что начинает отмечать 8 Марта.
Подписчики балерины заметили, что пропал фаворит Волочковой Михаил, а сама балерина позирует с шикарным букетом красных роз без юбки. Другие же задавались вопросом, кто мог подарить такой шикарный букет красных роз: "Видимо, Волочкова нашла себе настоящего принца".
Ранее стало известно, что бывший водитель и помощник балерины Анастасии Волочковой Александр Скиртач, пребывающий в СИЗО по обвинению в мошенничестве, завел блог и опубликовал сведения о недвижимости артистки.
Волочкова опубликовала фото нового водителя.
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