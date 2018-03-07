Божена Рынска боится, что не доживет до весны

На официальной страничке в социальной сети Instagram Божена Рынска опубликовала фотографию своей кровати, подсвеченной настольной лампой. Светская львица призналась, что больна. Рынска назвала кричащего в самолете малыша "мелкой тварью"

Божена объяснила, что у нее просто кончились силы, и она не может дожить даже до весны. Она заразилась гриппом от домработницы, которая, не долечившись, вышла на работу и кашляла. Вскоре у журналистки начался кашель, заболели лимфоузлы, поднялась температура. "Вот как у Эренбурга – что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать…" - написала Рынска. Поклонники писательницы тут же принялись жалеть ее и советовать, как лучше и быстрее излечиться от заболевания.