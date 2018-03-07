Божена Рынска боится, что не доживет до весны
7 марта 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
На официальной страничке в социальной сети Instagram Божена Рынска опубликовала фотографию своей кровати, подсвеченной настольной лампой. Светская львица призналась, что больна.
Божена объяснила, что у нее просто кончились силы, и она не может дожить даже до весны. Она заразилась гриппом от домработницы, которая, не долечившись, вышла на работу и кашляла. Вскоре у журналистки начался кашель, заболели лимфоузлы, поднялась температура. "Вот как у Эренбурга – что значит, в мартовские стужи, когда отчаяние гнетет, все ждать и ждать…" - написала Рынска. Поклонники писательницы тут же принялись жалеть ее и советовать, как лучше и быстрее излечиться от заболевания.
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