Соавтор песен Лолиты подала на нее в суд
7 марта 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» к певице Лолите Милявской и медиахолдингу «Ньюс медиа» о защите деловой репутации. 11 апреля - предварительные слушания.
Из определения суда следует, что в иске заявлено требование о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Елены Кипер, продюсера и автора ряда песен Лолиты. Стороны пока никак не комментируют событие.
В ряде СМИ появилась информация о конфликте Милявской и Кипер. Причиной назывался спор вокруг авторских отчислений за ряд произведений.
Ранее Лолите Милявской были предъявлены два иска: с требованием возмещения материального ущерба и о защите чести и достоинства. Заявителями выступили организаторы гастрольного тура поп-звезды в Крыму.
Исковое заявление принято, но оставлено судом без движения. Мотивы такого отношения к заявителю не известны. Концертный директор Лолиты рассказал «Аргументам недели – Крым», что сегодняшний иск был для них неожиданностью.
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