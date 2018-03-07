Иосиф Пригожин и Валерия поздравили друг друга со знаменательной датой

Продюсер Иосиф Пригожин и Валерия отмечают важную дату: 15 лет назад они познакомились и больше не расставались. Продюсер трогательно обратился к любимой супруге в своем микроблоге.

В Instagram Пригожин опубликовал трогательное фото с Валерией и детьми. Таким образом, он решил поздравить супругу. Продюсер написал, что удивлен тому, насколько быстро пролетели эти пятнадцать счастливых лет, а также отметил, что с момента их встречи они с женой практически не изменились.

Валерия тоже красиво поздравила мужа. Она опубликовала совместную с ним фотографию, сделанную во время футбольного матча, в котором они с Пригожиным принимали участие. "Часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного счастья. Мне кажется, я понимаю: мы не отбираем мяч друг у друга, а играем в пас", - подписала фото певица.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)Мар 6, 2018 в 3:18 PST