Иосиф Пригожин и Валерия поздравили друг друга со знаменательной датой
7 марта 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Иосиф Пригожин и Валерия отмечают важную дату: 15 лет назад они познакомились и больше не расставались. Продюсер трогательно обратился к любимой супруге в своем микроблоге.
В Instagram Пригожин опубликовал трогательное фото с Валерией и детьми. Таким образом, он решил поздравить супругу. Продюсер написал, что удивлен тому, насколько быстро пролетели эти пятнадцать счастливых лет, а также отметил, что с момента их встречи они с женой практически не изменились.
Валерия тоже красиво поздравила мужа. Она опубликовала совместную с ним фотографию, сделанную во время футбольного матча, в котором они с Пригожиным принимали участие. "Часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного счастья. Мне кажется, я понимаю: мы не отбираем мяч друг у друга, а играем в пас", - подписала фото певица.
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