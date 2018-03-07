Дмитрий Маликов впервые публично признался, что ударил жену
7 марта 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Дмитрий Маликов впервые публично признался, что однажды ударил свою жену Елену. Оказалось, что давняя шокирующая информация о конфликте в семейной паре является правдивой.
Супруга знаменитости в одном из интервью рассказала, что ее муж как-то вернулся домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, по признанию Елены, Дмитрий был "весь в блестках и губной помаде". Тогда женщина набросилась на него с кулаками, а Маликов дал ей сдачи.
В программе "Судьба человека" музыкант объяснил, что потерял над собой контроль. Выяснилось, что он праздновал свой день рождения, на котором его "накачали друзья". Дмитрий подчеркнул, что не хотел сильно бить возлюбленную. Впоследствии он попросил у нее прощения, и Елена, поразмыслив немного, констатировала, что "на дураков не обижаются".
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