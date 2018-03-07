Билан смутил поклонников пикантным снимком

Накануне известный российский певец Дима Билан поразил своих поклонников весьма откровенным снимком. Фотография, которая вызвала недоумение у фанатов, появилась на страничке артиста в соцсети.

Билан с самого утра решил порадовать своих подписчиц кадром из кровати. На снимке 36-летний певец лежит в постели только в футболке и нижнем белье. Под фото мужчина написал, что после переезда ужасно не выспался, передает портал teleprogramma.pro.

Поклонницы Димы были удивлены откровенностью кадра и написали своему любимцу об этом. Некоторые девушки и женщины даже пристыдили Билана за его желание "оголиться".