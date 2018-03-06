Короткий видеоролик с церемонии вручения премии "Оскар" с участием актрисы Дженнифер Гарнер мгновенно разлетелся на мемы в сети. "Все мы немного Дженнифер Гарнер", - решили пользователи.

Американский писатель Бобби Фингер опубликовал в своем Twitter короткий видеофрагмент с церемонии вручения премии «Оскар». В этом видеоролике актриса Дженнифер Гарнер вдруг резко перестает аплодировать и застывает с ошеломленным лицом. «Что же она осознала в этот момент?», - задался вопросом автор поста.

Пользователи не замедлили отреагировать. Ролик набрал почти 7,5 млн просмотров и десятки тысяч ретвитов. Основная масса комментариев касается бывшего мужа Дженнифер Гарнер, актера Бена Аффлека, сыгравшего в том числе и роль Бэтмена. «Ой, так мой бывший муж – Бэтмен!», - предположили комментаторы мысль актрисы.

Другие версии звучали примерно так: «Когда не можешь вспомнить, выключила ли утюг. Все мы немного Дженнифер Гарнер», - посочувствовали пользователи актрисе.