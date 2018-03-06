Денис Мацуев "отшлепал" Бориса Корчевникова веником прямо в эфире
6 марта 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Гостем очередного выпуска программы "Судьба человека" стал пианист Денис Мацуев. Он не только рассказал, как пробился из Иркутска на главные мировые сцены, но и похвастался необычным талантом.
Благодаря музыканту Борис Корчевников узнал, как сибиряки парятся в бане. Оказывается, Мацуев знает в этом толк. Он рассказал, что когда дает концерты в родном городе, встречается с друзьями детства и они вместе парятся в настоящей русской бане. А в рамках фестиваля Звезды на Байкале» он и вовсе завел такую традицию: каждая приехавшая знаменитость должна попариться, а затем окунуться в ледяной Байкал.
Борис прилёг на диван, чтобы артист смог показать свои навыки наглядно. Денис Мацуев, вооружившись вениками, начал изображать, как бы он парил Бориса. Мацуев то и дело "поддавал жару", Корчевников в какой-то момент начал смешно хихикать, охать и стонать. "Не могу объяснить, но если бы он был моим родственником, мне, наверное, было бы немного неловко за него", – написал один из пользователей в комментарии к видео.
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