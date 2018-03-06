Сыну Жанны Фриске сообщили, что его бабушка умерла

Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. Последний раз Владимир и Ольга Фриске видели внука в декабре. Дмитрий Шепелев познакомил друзей с предполагаемой новой избранницей

Оказалось, что маленький Платон считал, что его бабушки уже нет в живых. Ольга Владимировна пришла в ужас от слов мальчика. Также сын Жанны Фриске поинтересовался у родственников, почему они забрали все деньги и дом.

Вокруг коттеджа, в котором живет Шепелев вместе с сыном, круглосуточно дежурит вооруженная охрана. Более того, за самим ребенком тоже ведется постоянное наблюдение. Как оказалось, папа закрепил на теле малыша специальное устройство.

Бабушка Платона рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» о том, что они не претендуют на дом – они готовы на все, чтобы видеть ребенка.