Сыну Жанны Фриске сообщили, что его бабушка умерла
6 марта 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. Последний раз Владимир и Ольга Фриске видели внука в декабре.
Оказалось, что маленький Платон считал, что его бабушки уже нет в живых. Ольга Владимировна пришла в ужас от слов мальчика. Также сын Жанны Фриске поинтересовался у родственников, почему они забрали все деньги и дом.
Вокруг коттеджа, в котором живет Шепелев вместе с сыном, круглосуточно дежурит вооруженная охрана. Более того, за самим ребенком тоже ведется постоянное наблюдение. Как оказалось, папа закрепил на теле малыша специальное устройство.
Бабушка Платона рассказала в интервью телеканалу «Москва 24» о том, что они не претендуют на дом – они готовы на все, чтобы видеть ребенка.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес