Орбакайте опубликовала видео с пьющим и поющим о Ленине Галкиным
6 марта 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Старшая дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте разместила видео лихо выпивающего Максима Галкина на празднике Примадонны в честь наступления весны. Галкин при этом исполняет песню о Ленине.
"Развлекается как может", "Ахахахаха!", "Ничего себе Макс дает", "Я смотрю, Галкин любит водку??", "Веселится от души)", – высказались поклонники.
В этом году на празднике веселились Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Олеся Судзиловская с супругом и многие другие, передает Дни.ру.
Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.
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