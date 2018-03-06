Орбакайте опубликовала видео с пьющим и поющим о Ленине Галкиным

Старшая дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте разместила видео лихо выпивающего Максима Галкина на празднике Примадонны в честь наступления весны. Галкин при этом исполняет песню о Ленине.

"Развлекается как может", "Ахахахаха!", "Ничего себе Макс дает", "Я смотрю, Галкин любит водку??", "Веселится от души)", – высказались поклонники.

В этом году на празднике веселились Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Олеся Судзиловская с супругом и многие другие, передает Дни.ру.

Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.