О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков

О беременности певицы Светланы Лободы проговорился артист Николай Басков. Приглашая на днях на сцену Светлану на одном из концертов, Басков объявил: "А сейчас выступит беременная Светлана Лобода".

Публикация от LOBODA (@lobodafan)Мар 4, 2018 в 1:06 PST

Обычно певица выступает в облегающих, коротких платьицах. Все ее концертные наряды облегают ее стройную фигурку. Но на это раз на артистке были свободные брюки, блуза и пиджак свободного кроя.

Сама Лобода свою личную жизнь не комментирует. Известно, что отцом шестилетней дочки Светланы Евы является Андрей Царь.

В прошлом году в светской тусовке обсуждали роман Светланы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманом. По некоторым данным, певица носит под сердцем ребенка 57-летнего рок-музыканта.