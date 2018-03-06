О беременности Светланы Лободы проговорился Николай Басков
6 марта 2018, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]
О беременности певицы Светланы Лободы проговорился артист Николай Басков. Приглашая на днях на сцену Светлану на одном из концертов, Басков объявил: "А сейчас выступит беременная Светлана Лобода".Обычно певица выступает в облегающих, коротких платьицах. Все ее концертные наряды облегают ее стройную фигурку. Но на это раз на артистке были свободные брюки, блуза и пиджак свободного кроя.
Сама Лобода свою личную жизнь не комментирует. Известно, что отцом шестилетней дочки Светланы Евы является Андрей Царь.
В прошлом году в светской тусовке обсуждали роман Светланы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманом. По некоторым данным, певица носит под сердцем ребенка 57-летнего рок-музыканта.
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