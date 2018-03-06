Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона

Важное событие произошло в минувшие выходные в семье известного рэпера Мота и его супруги Марии Мельниковой. Рэпер Мот - Матвей Мельников - впервые стал отцом 22 января. Мария подарила мужу сына.

Долгожданный ребенок пары появился на свет в одной из московских клиник. Мальчика назвали редким и красивым именем Соломон, - сообщает teleprogramma.pro.

Прошло некоторое время, малыш немножко подрос, мама пришла в форму, и родители решили крестить сына. Мария опубликовала фотографии из храма и поделилась своими чувствами.

"Вчера был очень важный и знаменательный день для нас с Матвеем! Мы крестили нашего Соломона. Мы поздравляем тебя, родненький. Пусть судьба подарит массу счастливых мгновений и ярких событий, пусть в жизни не будет печалей и невзгод, пусть Господь хранит тебя и оберегает от всего плохого! Твой Ангел Хранитель всегда рядом. Мы с папой сделаем все, чтобы твоя жизнь была светлой и счастливой, а твои крестные родители нам помогут в этом", - написала Мария в Инстаграм.

Публикация от MaryMe (@maryme.23)Мар 4, 2018 в 10:24 PST

Отметим, в октябре прошлого рэпер оригинальным способом сообщил поклонникам, что скоро станет отцом. Он презентовал клип на песню "Когда исчезнет слово", в котором снялась его беременная жена Мария.