Рэпер Мот с женой крестили своего сына Соломона
6 марта 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Важное событие произошло в минувшие выходные в семье известного рэпера Мота и его супруги Марии Мельниковой. Рэпер Мот - Матвей Мельников - впервые стал отцом 22 января. Мария подарила мужу сына.
Долгожданный ребенок пары появился на свет в одной из московских клиник. Мальчика назвали редким и красивым именем Соломон, - сообщает teleprogramma.pro.
Прошло некоторое время, малыш немножко подрос, мама пришла в форму, и родители решили крестить сына. Мария опубликовала фотографии из храма и поделилась своими чувствами.
"Вчера был очень важный и знаменательный день для нас с Матвеем! Мы крестили нашего Соломона. Мы поздравляем тебя, родненький. Пусть судьба подарит массу счастливых мгновений и ярких событий, пусть в жизни не будет печалей и невзгод, пусть Господь хранит тебя и оберегает от всего плохого! Твой Ангел Хранитель всегда рядом. Мы с папой сделаем все, чтобы твоя жизнь была светлой и счастливой, а твои крестные родители нам помогут в этом", - написала Мария в Инстаграм.
Отметим, в октябре прошлого рэпер оригинальным способом сообщил поклонникам, что скоро станет отцом. Он презентовал клип на песню "Когда исчезнет слово", в котором снялась его беременная жена Мария.
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