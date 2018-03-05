Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

Сегодня стало известно, что 78-летний Эммануил Виторган расплакался, узнав, что его 56-летняя супруга Ирина родила дочь. Об этом в понедельник, 5 марта, рассказала близкая подруга семейной пары.

Женщина по имени Марина Парусникова отметила, что 26 февраля она отмечала свой день рождения. На мероприятии Ирина и Эммануил признались, что у них появился ребенок. Впоследствии выяснилось, что мужчина, который стал отцом в третий раз, плакал, узнав о рождении малышки, передает "СтарХит".

Отметим, что Ирина смогла выносить и родить девочку, которую назвали Этель, при помощи процедуры ЭКО. Женщина призналась, что шла к этому моменту в течение двадцати лет.