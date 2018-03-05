Поклонники гадают, куда делся живот новой жены футболиста Дмитрия Тарасова

Поклонники четы Тарасовых сегодня были озадачены, увидев новый снимок новоиспеченной супруги футболиста. Фанаты подозревают, что модель находится в положении, однако очередная фотография говорит об обратном.

Юная красавица опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram два совмещенных снимка, на которых она предстала в разных нарядах. На одной фотографии Анастасия Тарасова позирует в платье с четкой линией талии, а на другой – в костюме с поясом. Даже при самом тщательном рассмотрении невозможно рассмотреть изменившиеся формы молодой женщины.

Некоторые подписчики считают, что снимки были сделаны давно или ракурсы подобраны очень удачно. Другие убеждены – Анастасия не беременна, а слухи, которые "гуляют" в сети, распространяют завистники. Напомним, ранее многие говорили, что Дмитрий женился исключительно потому, что его возлюбленная ждет ребенка.