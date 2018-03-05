Евгений Осин решил жениться на матери своей внебрачной дочери

Сначала Евгений Осин признался, что у него есть внебрачная 12-летняя дочь Анастасия Годунова и даже подтвердил отцовство, сделав тест ДНК. Теперь популярный певец огорошил поклонников, заявив, что планирует стать и официальным отцом девочке.

Известный музыкант, как и многие творческие люди, не отличался верностью в семейной жизни. С мамой Насти, Еленой, которая была продюсером группы «Старый приятель», он познакомился, будучи женатым. «Женя общался с Настей почти с самого рождения, но ребенка ему никто не навязывал, – рассказала Елена журналистам «СтарХит». – Было решено, что, если захочет, то сам раскроет наш секрет общественности».

Елена до последнего не хотела, чтобы кто-то знал о родстве ее девочки с известным певцом. Тем более у Осина есть 16-летняя дочь Агния. У Елены с Евгением сохранились теплые и нежные отношения, она вместе с дочерью навешает певца, помогает с уборкой квартиры и печет разные сладости.

«Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс – бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек», - рассказывает Осин.