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Евгений Осин решил жениться на матери своей внебрачной дочери

5 марта 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Осин решил жениться на матери своей внебрачной дочери
Фото: c сайта Е.Осина

Сначала Евгений Осин признался, что у него есть внебрачная 12-летняя дочь Анастасия Годунова и даже подтвердил отцовство, сделав тест ДНК. Теперь популярный певец огорошил поклонников, заявив, что планирует стать и официальным отцом девочке.

Известный музыкант, как и многие творческие люди, не отличался верностью в семейной жизни. С мамой Насти, Еленой, которая была продюсером группы «Старый приятель», он познакомился, будучи женатым. «Женя общался с Настей почти с самого рождения, но ребенка ему никто не навязывал, – рассказала Елена журналистам «СтарХит». – Было решено, что, если захочет, то сам раскроет наш секрет общественности».

Елена до последнего не хотела, чтобы кто-то знал о родстве ее девочки с известным певцом. Тем более у Осина есть 16-летняя дочь Агния. У Елены с Евгением сохранились теплые и нежные отношения, она вместе с дочерью навешает певца, помогает с уборкой квартиры и печет разные сладости.

«Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс – бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она – близкий мне человек», - рассказывает Осин.

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Золотой запас скоро достигнет 2 тыс. тонн

Золотой запас скоро достигнет 2 тыс. тонн

Золотой запас России продолжает рост.Ещё совсем недавно СМИ писали о преодолении отметки в тысячу тонн драгоценного металла, и сейчас дело уже идёт к 2 тыс. тонн. Россия скупает всё больше золота – только за 1-й месяц этого года закрома родины увеличились ещё на 19 т драгметалла

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Доходы от экспорта рыбы сравнимы с прибылью от продажи оружия

Доходы от экспорта рыбы сравнимы с прибылью от продажи оружия

В последнее время Россия постоянно увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции. Практически он уже сравнялся с доходами от продажи отечественных вооружений. Важную роль в этом играет не только пшеница, но и рыба, а также другие дары моря

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Моржам на Чукотке стало тесно

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Сокращение ледового покрытия в арктических морях, вызванное потеплением последних десятилетий, привело к массовому притоку тихоокеанских моржей на побережье Чукотки. По данным мониторинга береговых лежбищ тихоокеанского моржа, количество этих животных постоянно меняется.

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Джеймс Бонд. Сказка для взрослых

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Человек, который придумал Джеймса Бонда, – писатель Йан Флеминг в годы войны служил в британской военно-морской разведке и получил от начальника американской разведки Билла Донована наградной кольт с многозначительной надписью – «За особые услуги». Флеминг охотно показывал кольт гостям

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Как правильно запивать таблетки

Как правильно запивать таблетки

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Вторгшейся в Донбасс украинской армии пообещали колоссальный разгром

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Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

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Украина пожалуется НАТО на "газовый шантаж" России

Украина пожалуется НАТО на "газовый шантаж" России

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В НАТО нелестно отозвались о Московской конференции по безопасности

В НАТО нелестно отозвались о Московской конференции по безопасности

В Североатлантическом альянсе в понедельник нелестно отозвались о Московской конференции по безопасности. Данное мероприятие, согласно последней информации, состоится 4 и 5 апреля текущего года.

//Расследования

Выплачена компенсация семьям петербуржцев, погибших при крушении Ан-148

Выплачена компенсация семьям петербуржцев, погибших при крушении Ан-148

Петербуржцам, потерявшим родных в ходе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, власти города выплатили по миллиону рублей. Воздушное судно разбилось 11 февраля после вылета из аэропорта Домодедово.

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Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Картина Гильермо дель Торо «Форма воды» удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм». 90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

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Дочь Майкла Джексона шокировала публику на "Оскаре", показав свои татуировки

Дочь Майкла Джексона шокировала публику на "Оскаре", показав свои татуировки

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Многодетные российские звезды от помощи государства не отказываются

Многодетные российские звезды от помощи государства не отказываются

СМИ выяснили, кто же из представителей многодетных семей отечественного бомонда рассчитывает только на себя, а кто предпочитает пользоваться государственными льготами - бесплатной парковкой или субсидиями на ЖКХ.

//Говорят, что...

Детей накормят по ГОСТам

Детей накормят по ГОСТам

Проблемой качества продуктов, которыми кормят наших детей в детских садах и яслях, наконец-то озаботились российские сенаторы. Сейчас в Совете Федерации разрабатывается закон, запрещающий использование в детских учреждениях еды, не соответствующей ГОСТам

//Говорят, что...

Золотой запас скоро достигнет 2 тыс. тонн

Золотой запас скоро достигнет 2 тыс. тонн

Золотой запас России продолжает рост.Ещё совсем недавно СМИ писали о преодолении отметки в тысячу тонн драгоценного металла, и сейчас дело уже идёт к 2 тыс. тонн. Россия скупает всё больше золота – только за 1-й месяц этого года закрома родины увеличились ещё на 19 т драгметалла

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«Аргументы недели» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

«Аргументы недели» вошли в ТОП-10 самых цитируемых газет России

Хорошая новость для наших читателей – 1 марта «Медиалогия» опубликовала очередной рейтинг российских СМИ. В нём в список самых цитируемых газет России наряду с «Известиями», «Ведомостями», «Коммерсантом» и другими вошла газета «Аргументы недели»

//В мире

В одном из ТЦ Британии отравлен гражданин РФ, шпионивший в пользу Лондона

В одном из ТЦ Британии отравлен гражданин РФ, шпионивший в пользу Лондона

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Лондона, был отравлен в одном из торговых центров в городе Солсбери. Мужчина был госпитализирован.

//Говорят, что...

Доходы от экспорта рыбы сравнимы с прибылью от продажи оружия

Доходы от экспорта рыбы сравнимы с прибылью от продажи оружия

В последнее время Россия постоянно увеличивает экспорт сельскохозяйственной продукции. Практически он уже сравнялся с доходами от продажи отечественных вооружений. Важную роль в этом играет не только пшеница, но и рыба, а также другие дары моря

//Говорят, что...

Моржам на Чукотке стало тесно

Моржам на Чукотке стало тесно

Сокращение ледового покрытия в арктических морях, вызванное потеплением последних десятилетий, привело к массовому притоку тихоокеанских моржей на побережье Чукотки. По данным мониторинга береговых лежбищ тихоокеанского моржа, количество этих животных постоянно меняется.

//Общество

Когда вернут украденные деньги?

Когда вернут украденные деньги?

Безусловно, деньги в России воруют. И что самое неприятное: в большинстве своём эти случаи заразны и излечению подлежат весьма сложно, особенно если на погонах занедужевшего большие звёзды. Собственно, об одном таком случае наш рассказ. Выводы делайте сами.

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Кто убил СССР – 2

Кто убил СССР – 2

Вышедшая в ИД «Аргументы недели» книга Анатолия ТЕРЕЩЕНКО «Преступления без наказания» очень популярна у наших читателей. В ней наш постоянный автор, ветеран госбезопасности и историк проводит глубокое исследование причин крушения Советского Союза и последовавшего за ним безвременья 90‑х, называя конкретных виновников.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Джеймс Бонд. Сказка для взрослых

Джеймс Бонд. Сказка для взрослых

Человек, который придумал Джеймса Бонда, – писатель Йан Флеминг в годы войны служил в британской военно-морской разведке и получил от начальника американской разведки Билла Донована наградной кольт с многозначительной надписью – «За особые услуги». Флеминг охотно показывал кольт гостям

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Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

Источник: Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении дочери

Сегодня стало известно, что 78-летний Эммануил Виторган расплакался, узнав, что его 56-летняя супруга Ирина родила дочь. Об этом в понедельник, 5 марта, рассказала близкая подруга семейной пары.

//Культура

Разведка – не женская работа

Разведка – не женская работа

В Международный женский день принято чествовать прекрасную половину человечества. Даже в далёких резидентурах разведчики готовят подарки своим боевым подругам. О проблемах разведчиц обозреватель «АН» попросил рассказать ветерана российских спецслужб полковника в отставке А. С. НОВИКОВА.

//Спорт

Быков: немцы не в покер играли

Быков: немцы не в покер играли

Итоги хоккейного турнира Олимпиады мы обсуждаем с великим тренером Вячеславом БЫКОВЫМ, который сам завоёвывал два олимпийских золота.

//Спорт

Волан – лекарство для зрения

Волан – лекарство для зрения

13–18 февраля 2018 года в Казани прошёл командный чемпионат Европы по бадминтону. В его рамках был проведён Первый международный семинар по программе профессионального образования «Коррекция и профилактика нарушений зрения упражнениями с элементами бадминтона».

//В мире

Порошенко требует усилить санкции в отношении РФ

Порошенко требует усилить санкции в отношении РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе переговоров с главой Минобороны Швеции Петером Хультквистом, которые состоялись в Киеве, сделал очередное заявление насчет санкций в отношении Российской Федерации.

//Спорт

Весеннее обострение

Весеннее обострение

Первый тур чемпионата России уплотнил группу в верхней части таблицы. Интрига обостряется, а значит, скучать нам не придётся. Календарная весна принесла в европейскую часть России морозы со снегопадами. И вот уже в Самаре пришлось отменять кубковый матч «Крыльев» со «Спартаком»

//Спорт

ЧМ-1966. Человек, который родился вовремя

ЧМ-1966. Человек, который родился вовремя

«Золотая богиня» добралась до родины футбола – и задержалась там на 4 года. У себя дома трофей завоевали англичане, а героем финала стал игрок, чьё участие в нём не планировалось. О чемпионате мира 1966 года есть что вспомнить.

//Спорт

Миссия Месси

Миссия Месси

Подмосковные Бронницы этим летом ждёт событие, о котором их жители будут рассказывать детям и внукам. К ним приедет сборная Аргентины, и на берегу Москвы-реки в СДЮСШОР имени Сыроежкина будет готовиться к матчам ЧМ-2018 Лионель Месси.

//Здоровье

Неприкосновенное лицо

Неприкосновенное лицо

Когда повышается заболеваемость ОРВИ и гриппом, своего лица лучше не касаться. Если гуляют вирусы, они и бактерии мгновенно передаются с рук человека. Поэтому дотрагиваться до лица, рта или носа надо как можно реже. Медики это особо подчёркивают. Пусть даже человек регулярно моет руки

//Здоровье

Как правильно запивать таблетки

Как правильно запивать таблетки

Чем запивать лекарства? Этот вопрос отнюдь не праздный. Действительно, большинство из нас вообще не видит разницы, с чем проглотить препарат. Между тем далеко не все жидкости подходят для этого. А сочетание некоторых из них с лекарствами и вовсе может оказаться опасным для здоровья

//Соцпакет

От полтинника и выше

От полтинника и выше

После ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию в стране, наверное, не осталось тех, кто не знал бы, что наступивший 2018 год объявлен Годом волонтёрства. Само слово «волонтёр» у большинства россиян ассоциируется с представителями молодёжи не старше 25 лет

//В мире

Трамп и Мэй жестко отозвались о словах Путина насчет новейшего оружия

Трамп и Мэй жестко отозвались о словах Путина насчет новейшего оружия

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Тереза Мэй высказались о словах российского лидера Владимира Путина насчет новейшего оружия. Политик произнес их в ходе послания Федеральному собранию.

//Соцпакет

Не зависят друг от друга

Не зависят друг от друга

Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ вынесла Определение по вопросу, который встаёт перед россиянами, вступающими в наследство по завещанию. Спор касается ситуаций, когда распределение долей в строении в завещании «расписано», а по поводу участка указаний нет.

//Соцпакет

Оглянуться на прошлое

Оглянуться на прошлое

Конституционный суд РФ выпустил уточнения по постановлению, которое касалось включения «северных» надбавок в состав минимального размера оплаты труда. Оглашённая в декабре 2017 г. норма распространяется не только на текущую практику, но и на уже находящиеся в производстве судебные дела

//Соцпакет

Зри в корень

Зри в корень

Государство не имеет права взыскивать с граждан излишне выплаченные суммы пособий и пенсий, если ошибка, которая привела к необоснованному увеличению, сводится к формальным погрешностям в заполнении документов, не влияющим на их смысл. К такому выводу пришёл Конституционный суд РФ

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