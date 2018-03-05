Певица Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein

35-летняя Светлана Лобода в конце мая станет мамой во второй раз. Известие о своей беременности певица старается не афишировать, и СМИ долго пытались выяснить, кто отец ребенка.

Отношения с солистом группы Rammstein у Светланы начались летом 2017 года на фестивале «Жара» в Баку. Тогда Тилль Линдеманн активно ухаживал за Светланой. Очевидно, летний флирт перерос в более серьезные чувства. Сама Лобода до сих пор отрицает свою связь с Линдеманном. Рожать Светлана Лобода планирует в Лос-Анджелесе.

У Светланы уже есть дочь Ева шести лет. 57-летний Тилль Линдеманн был в браке трижды, и у него две взрослые дочери. Официально Линдеманн и Лобода сейчас свободны, пишет "Свободная пресса".