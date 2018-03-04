Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»
4 марта 2018, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта.
Примадонна собирает вместе родных и друзей, чтобы проводить зиму и встретить новое время года. Гости к Пугачевой приходят с букетами одного цвета. В конце застолья из уст Аллы Борисовны, как всегда, звучит традиционное: «Весну разрешаю!». В последние годы Алла Борисовна отмечает «праздник желтых цветов» в разных местах: в семейном замке, в ресторане, в гостях у друзей. В этом году Пугачева гуляла с близкими в караоке-клубе Филиппа Киркорова.
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