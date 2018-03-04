Как Алла Пугачева отметила «День желтых цветов»

Уже много лет Алла Пугачева отмечает праздник, который она придумала сама — «День желтых цветов». У праздника нет конкретного числа, торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта. Алла Пугачева посмеялась над "приколом" Киркорова

Примадонна собирает вместе родных и друзей, чтобы проводить зиму и встретить новое время года. Гости к Пугачевой приходят с букетами одного цвета. В конце застолья из уст Аллы Борисовны, как всегда, звучит традиционное: «Весну разрешаю!». В последние годы Алла Борисовна отмечает «праздник желтых цветов» в разных местах: в семейном замке, в ресторане, в гостях у друзей. В этом году Пугачева гуляла с близкими в караоке-клубе Филиппа Киркорова.

Публикация от idadostman (@idadostman)Мар 4, 2018 в 7:52 PST