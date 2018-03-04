Двойник Майкла Джексона впервые выступил в России со знаменитым шоу
4 марта 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Уильям Холл, имперсонатор Майкла Джексона, впервые прибыл в Россию и выступил с известным шоу, которое состоялось на сцене Ленинградского дворца молодежи. Он посвящает легендарному музыканту трибьют-шоу "Наследие".
В нем воссоздаются самые яркие моменты концертных выступлений поп-короля.
За границей Холла называют "Хранителем образа Майкла Джексона", поскольку он копирует не только исполнительское мастерство певца, но и его пластику. В частности, повторяет знаменитую "лунную походку".
Судя по отзывам в соцсетях, выступление петербуржцам понравилось. Посетители концерта отмечают сходство Холла с Джексоном и благодарят его за возможность увидеть хотя бы двойника легенды. На выступление пришло огромное количество зрителей, много детей, чему певец очень рад.
Артист рассказал, какие песни кумира у него любимые."Все из них", — сказал Холл, передает 78.ru.
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