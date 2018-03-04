У экс-жены Джигарханяна был тайный роман с пианистом Олегом Полянским

Тайный роман Виталины Цымбалюк-Романовской с пианистом из Украины Олегом Полянским стал достоянием общественности. Об отношениях с экс-женой Джигарханяна музыкант лично рассказал журналистам.

Сейчас Олег Полянский живёт в Германии. Он не стал отрицать что когда-то очень близко общался с Виталиной, но вынужден был отвергнуть бывшую возлюбленную. Во-первых, пианист готовился к переезду в Германию и ни о каких серьезных отношениях речи и быть не могло. А во-вторых, он был уверен, что Цымбалюк-Романовская просто хотела прославиться за его счёт, став известной на территории СНГ. В итоге их роман стремительно завершился, и сам музыкант нисколько не жалеет о произошедшем.

Подруга экс-супруги Джигарханяна рассказала о серьёзных намерениях Виталины на счет Олега Полянского, которым так и не суждено было сбыться, пишет oane.ws