У экс-жены Джигарханяна был тайный роман с пианистом Олегом Полянским
4 марта 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Тайный роман Виталины Цымбалюк-Романовской с пианистом из Украины Олегом Полянским стал достоянием общественности. Об отношениях с экс-женой Джигарханяна музыкант лично рассказал журналистам.
Сейчас Олег Полянский живёт в Германии. Он не стал отрицать что когда-то очень близко общался с Виталиной, но вынужден был отвергнуть бывшую возлюбленную. Во-первых, пианист готовился к переезду в Германию и ни о каких серьезных отношениях речи и быть не могло. А во-вторых, он был уверен, что Цымбалюк-Романовская просто хотела прославиться за его счёт, став известной на территории СНГ. В итоге их роман стремительно завершился, и сам музыкант нисколько не жалеет о произошедшем.
Подруга экс-супруги Джигарханяна рассказала о серьёзных намерениях Виталины на счет Олега Полянского, которым так и не суждено было сбыться, пишет oane.ws
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