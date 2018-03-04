Татьяна Буланова вновь вышла на рынок невест в поисках жениха

После того, как Татьяна Буланова развелась с футболистом Владиславом Радимовым, она сосредоточилась на воспитании младшего сына Никиты и своей карьере. Однако, в одном из интервью певица заявила, что снова готова к созданию семьи.

«Хотя я свободна, друзья не сватают меня. Понимают, что будет так, как начертано судьбой. Знакомый мне недавно сказал: «Таня, так ты на рынке?» На рынке, да, прямо невеста на выданье», — поделилась знаменитость.

Поклонники звездной пары надеются, что Татьяна и Вячеслав еще могут сойтись, потому что несмотря на официальный развод, они по прежнему живут под одной крышей. «Обстоятельства сложились так, что мы живем на одной площади. Мы вместе праздновали мой день рождения, Владислав пригласил меня, я согласилась. Может, я железная какая-то, но не вижу в этом ничего плохого», — рассказала Татьяна в телевизионном эфире.