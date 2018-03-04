//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Шоу-бизнес 13+

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

4 марта 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»
фото: соцсети

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне ( Португалия). 27-летняя Элина Нечаева - выпускница Эстонской академии музыки и театра.

Певица стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила") на итальянском языке.

Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»

Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»

 

Авторы стихов - сама Элина и Ксения Кочукова. Музыку сочинил эстонский композитор Михкель Маттисен.
Песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в португальском Лиссабоне. Россию представит певица Юлия Самойлова. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после победы на "Евровидении 2017" певца Салвадора Собрала.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин сделал в субботу, 3 марта, важное заявление. По его словам, неподалеку от населенного пункта Эт-Танф США создали особую зону для террористов.

//В мире

Полторак рассказал, кто воюет в зоне боевых действий в Донбассе

Полторак рассказал, кто воюет в зоне боевых действий в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о численности Вооруженных сил своей страны. По данным украинского генерала, в зоне боевых действий в Донбассе воюют только контрактники.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

Представител ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник высказался о заявлении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости "расформировать" ЛНР и ДНР.

//Общество

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Режим КТО введен в ночь на воскресенье, 4 марта, в Цумадинском районе Дагестана. Согласно сообщению представителя оперативного штаба НАК, в регионе идут мероприятия по поиску боевиков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Медики говорят, что все болезни начинаются от стрессов. Американский психотерапев Сари Купер рассказала, что у женщин, у которых нет регулярного секса, может измениться здоровье не в лучшую сторону.

//Общество

Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели

Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы. На данный момент сообщается о задержке или отмене более 50 рейсов.

//Спорт

"Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью - 0:0

"Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью - 0:0

"Зенит" и "Амкар" в суббту, 3 марта, разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью. За весь первый тайм футболисты хозяев лишь раз сумели пробить в створ ворот Артура Нигматуллина, усилиями Дриусси.

//Общество

Московский метрополитен усилил режим штатной работы

Московский метрополитен усилил режим штатной работы

В связи со снегопадом московское метро перешло на усиленный режим работы. Движение по всем веткам метрополитена осуществляется в штатном режиме. Это позволит обеспечить безопасное движение.

//Новости партнеров

//Общество

Военные водолазы готовятся к спуску на рекордную глубину

Военные водолазы готовятся к спуску на рекордную глубину

Тренировки группы военных акванавтов проходят в барокамерах петербургского НИИ «Спасания и подводных технологий ВМФ» в Ломоносове. Тренировочные погружения почти не отличаются от реальных.

//Происшествия

В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков

В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков

В магаданской бухте Гертнера спасатели снимают с дрейфующих льдин рыбаков. Из-за циклона ледовое поле оказалось частично поломанным, люди не могут выбраться. Эвакуировано уже три человека.

//Происшествия

На Можайском шоссе столкнулись восемь автомобилей

На Можайском шоссе столкнулись восемь автомобилей

На Можайском шоссе в сторону центра произошла авария с участием сразу восьми автомобилей. Движение в сторону центра перекрыто по трем полосам. На месте ДТП работают экстренные службы.

//Общество

Самая антиамериканская идея Трампа - пожизненный срок для президента страны

Самая антиамериканская идея Трампа - пожизненный срок для президента страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоит подумать над тем, чтобы снять ограничения на сроки пребывания главы государства на своем посту. Об этом он заявил, комментируя предложение властей Китая.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

В сети обсуждают певицу Пелагею, ее супруга олимпийского чемпиона хоккеиста Ивана Телегина и девушку, поцеловавшую спортсмена - чужого мужа. Все началось после того, как в сети попало фото....

//Спорт

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в 12-м раунде победив нокаутом кубинца Салливана Барреру.

//В мире

В ДНР сообщли о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР сообщли о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики в воскресенье утром сообщили о двух нарушениях украинским военными режима прекращения огня на территории Донбасса за сутки.

//Общество

Девушку в рабство за полтора миллиона рублей продала подруга

Девушку в рабство за полтора миллиона рублей продала подруга

Названы имена двух женщин, задержанных в аэропорту Домодедово за попытку продать в рабство 18–летнюю девушку. По данным Telegram-канала 112, сделку организовала работница сферы эскорт-услуг Ксения.

//Шоу-бизнес

В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре

В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре

Балерина Анастасия Волочкова проводит выходные со своим возлюбленным Михаилом, о чем подтверждает в Инстаграм. В субботу, 3 марта, пара с утра побывала в мужском монастыре в подмосковной Истре.

//Общество

4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет

4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет

Уходящая зима спешит обновить свои рекордные отметки. Вчера в Москве было объявлено экстренное предупреждение. Балканский циклон может принести в столицу рекордное количество снега.

//Политика

СМИ пишут о запуске в производство в России ракетного комплекса "Авангард"

СМИ пишут о запуске в производство в России ракетного комплекса "Авангард"

О том, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство, - сообщают ведущие российские информагенства со ссылкой на военно-дипломатический источник.

//Общество

Аналитики установили реальный срок службы iPhone

Аналитики установили реальный срок службы iPhone

Эксперты вычислили срок службы смартфонов Apple. Гаджет способен работать у одного пользователя в среднем четыре года, однако большинство пользователей предпочитают избавиться от него раньше.

//Шоу-бизнес

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне. 26-летняя Элина Нечаева - выпускница Эстонской академии музыки и театра.

//Общество

Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году

Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году

Центр "Антистихия" выпустил новое сообщение с прогнозом магнитных бурь, которые в этом году могут обрушиться на Землю. Ожидаются 20 - 35 геомагнитных бурь, две-четыре - возможны мощные, категории - extreme.

//В мире

Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Российский политик, руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на призыв спецпредставителя США Курта Волкера ликвидировать ЛНР и ДНР.

//Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.

//Шоу-бизнес

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Пресняков-младший заявил, что он поддерживает другую субкультуру, нежели его родственники и просит поклонников творчества его родителей и бабушки не давать ему ценных советов.

//Политика

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Дональд Трамп сообщил, что в случае если власти европейских стран будут продолжать ухудшать условия деятельности американских компаний на рынке Евросоюза, то США введут налог на автомобили из Европы.

//Политика

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

США с их угрозами и санкциями в адрес России не следует призывать Москву продолжить поставки газа Украине, считает Алексей Пушков. Россия не станет решать экономические проблемы Украины за свой счет.

//Экономика

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Средняя зарплата федеральных чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра.

//Общество

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов готовы позавидовать роскошной жизни наследников экс-чиновника. Дочь и сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко бьют все рекорды «жизни на широкую ногу».

//В мире

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Положение засекречено.

//Спорт

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Серебряный призер в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева раскрыла истинное предназначение пришитого к куртке белого шарфа. Она показала видео, как отстегивает белый шарф, а под ним российский флаг.

//Наука

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг ответил на мучивший миллионы людей вопрос о том, что же было до появления Вселенной. Участвуя в программе StarTalk, знаменитый ученый заявил, что до Большого Взрыва ничего не было.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин сделал в субботу, 3 марта, важное заявление. По его словам, неподалеку от населенного пункта Эт-Танф США создали особую зону для террористов.

//В мире

Полторак рассказал, кто воюет в зоне боевых действий в Донбассе

Полторак рассказал, кто воюет в зоне боевых действий в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о численности Вооруженных сил своей страны. По данным украинского генерала, в зоне боевых действий в Донбассе воюют только контрактники.

//В мире

В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

Представител ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник высказался о заявлении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости "расформировать" ЛНР и ДНР.

//Общество

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Режим КТО введен в ночь на воскресенье, 4 марта, в Цумадинском районе Дагестана. Согласно сообщению представителя оперативного штаба НАК, в регионе идут мероприятия по поиску боевиков.

//Общество

Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Ученые рассказали, чем грозит женщинам воздержание от интимной жизни

Медики говорят, что все болезни начинаются от стрессов. Американский психотерапев Сари Купер рассказала, что у женщин, у которых нет регулярного секса, может измениться здоровье не в лучшую сторону.

//Общество

Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели

Аэропорты столицы задерживают и отменяют рейсы из-за метели

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного снегопада столичные аэропорты вынуждены задерживать или отменять рейсы. На данный момент сообщается о задержке или отмене более 50 рейсов.

//Спорт

"Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью - 0:0

"Зенит" и "Амкар" разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью - 0:0

"Зенит" и "Амкар" в суббту, 3 марта, разошлись совсем не миром, хоть и сыграли вничью. За весь первый тайм футболисты хозяев лишь раз сумели пробить в створ ворот Артура Нигматуллина, усилиями Дриусси.

//Общество

Московский метрополитен усилил режим штатной работы

Московский метрополитен усилил режим штатной работы

В связи со снегопадом московское метро перешло на усиленный режим работы. Движение по всем веткам метрополитена осуществляется в штатном режиме. Это позволит обеспечить безопасное движение.

//Общество

Военные водолазы готовятся к спуску на рекордную глубину

Военные водолазы готовятся к спуску на рекордную глубину

Тренировки группы военных акванавтов проходят в барокамерах петербургского НИИ «Спасания и подводных технологий ВМФ» в Ломоносове. Тренировочные погружения почти не отличаются от реальных.

//Происшествия

В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков

В магаданской бухте Гертнера спасают рыбаков

В магаданской бухте Гертнера спасатели снимают с дрейфующих льдин рыбаков. Из-за циклона ледовое поле оказалось частично поломанным, люди не могут выбраться. Эвакуировано уже три человека.

//Происшествия

На Можайском шоссе столкнулись восемь автомобилей

На Можайском шоссе столкнулись восемь автомобилей

На Можайском шоссе в сторону центра произошла авария с участием сразу восьми автомобилей. Движение в сторону центра перекрыто по трем полосам. На месте ДТП работают экстренные службы.

//Общество

Самая антиамериканская идея Трампа - пожизненный срок для президента страны

Самая антиамериканская идея Трампа - пожизненный срок для президента страны

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США стоит подумать над тем, чтобы снять ограничения на сроки пребывания главы государства на своем посту. Об этом он заявил, комментируя предложение властей Китая.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

В сети обсуждают Пелагею, Телегина и девушку, с которой он обнимался и целовался

В сети обсуждают певицу Пелагею, ее супруга олимпийского чемпиона хоккеиста Ивана Телегина и девушку, поцеловавшую спортсмена - чужого мужа. Все началось после того, как в сети попало фото....

//Спорт

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в 12-м раунде победив нокаутом кубинца Салливана Барреру.

//В мире

В ДНР сообщли о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В ДНР сообщли о двух нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики в воскресенье утром сообщили о двух нарушениях украинским военными режима прекращения огня на территории Донбасса за сутки.

//Общество

Девушку в рабство за полтора миллиона рублей продала подруга

Девушку в рабство за полтора миллиона рублей продала подруга

Названы имена двух женщин, задержанных в аэропорту Домодедово за попытку продать в рабство 18–летнюю девушку. По данным Telegram-канала 112, сделку организовала работница сферы эскорт-услуг Ксения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Шоу-бизнес

В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре

В сетях обсуждают фото Волочковой с возлюбленным в мужском монастыре

Балерина Анастасия Волочкова проводит выходные со своим возлюбленным Михаилом, о чем подтверждает в Инстаграм. В субботу, 3 марта, пара с утра побывала в мужском монастыре в подмосковной Истре.

//Общество

4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет

4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет

Уходящая зима спешит обновить свои рекордные отметки. Вчера в Москве было объявлено экстренное предупреждение. Балканский циклон может принести в столицу рекордное количество снега.

//Политика

СМИ пишут о запуске в производство в России ракетного комплекса "Авангард"

СМИ пишут о запуске в производство в России ракетного комплекса "Авангард"

О том, что гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство, - сообщают ведущие российские информагенства со ссылкой на военно-дипломатический источник.

//Общество

Аналитики установили реальный срок службы iPhone

Аналитики установили реальный срок службы iPhone

Эксперты вычислили срок службы смартфонов Apple. Гаджет способен работать у одного пользователя в среднем четыре года, однако большинство пользователей предпочитают избавиться от него раньше.

//Шоу-бизнес

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне. 26-летняя Элина Нечаева - выпускница Эстонской академии музыки и театра.

//Общество

Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году

Ученые дали прогноз о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю в этом году

Центр "Антистихия" выпустил новое сообщение с прогнозом магнитных бурь, которые в этом году могут обрушиться на Землю. Ожидаются 20 - 35 геомагнитных бурь, две-четыре - возможны мощные, категории - extreme.

//В мире

Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Российский политик, руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на призыв спецпредставителя США Курта Волкера ликвидировать ЛНР и ДНР.

//Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за метели

На Москву надвигается снежная буря. МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение для жителей столицы из-за неблагоприятных погодных условий. Спасатели призвали жителей столицы соблюдать меры предосторожности.

//Шоу-бизнес

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Никита Пресняков попросил не причислять его к "тусовке" своих родственников

Пресняков-младший заявил, что он поддерживает другую субкультуру, нежели его родственники и просит поклонников творчества его родителей и бабушки не давать ему ценных советов.

//Политика

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Дональд Трамп сообщил, что в случае если власти европейских стран будут продолжать ухудшать условия деятельности американских компаний на рынке Евросоюза, то США введут налог на автомобили из Европы.

//Политика

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

Пушков: РФ не собирается решать проблемы украинской экономики за свой счет

США с их угрозами и санкциями в адрес России не следует призывать Москву продолжить поставки газа Украине, считает Алексей Пушков. Россия не станет решать экономические проблемы Украины за свой счет.

//Экономика

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Стала известна средняя зарплата федерального чиновника в России

Средняя зарплата федеральных чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей, сообщил Росстат. Быстрее всего зарплаты росли у сотрудников Федерального казначейства, СКР и Росреестра.

//Общество

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов завидуют шикарной жизни наследников экс-мэра Химок

Даже дети олигархов готовы позавидовать роскошной жизни наследников экс-чиновника. Дочь и сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко бьют все рекорды «жизни на широкую ногу».

//В мире

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Положение засекречено.

//Спорт

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Медведева показала, как спортсмены прятали российский флаг

Серебряный призер в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева раскрыла истинное предназначение пришитого к куртке белого шарфа. Она показала видео, как отстегивает белый шарф, а под ним российский флаг.

//Наука

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Хокинг рассказал, что было до образования Вселенной

Известный британский физик Стивен Хокинг ответил на мучивший миллионы людей вопрос о том, что же было до появления Вселенной. Участвуя в программе StarTalk, знаменитый ученый заявил, что до Большого Взрыва ничего не было.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры