Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне ( Португалия). 27-летняя Элина Нечаева - выпускница Эстонской академии музыки и театра.

Певица стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила") на итальянском языке.

Авторы стихов - сама Элина и Ксения Кочукова. Музыку сочинил эстонский композитор Михкель Маттисен.

Песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в португальском Лиссабоне. Россию представит певица Юлия Самойлова. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после победы на "Евровидении 2017" певца Салвадора Собрала.