Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018»
4 марта 2018, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в Лиссабоне ( Португалия). 27-летняя Элина Нечаева - выпускница Эстонской академии музыки и театра.
Певица стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила") на итальянском языке.
Авторы стихов - сама Элина и Ксения Кочукова. Музыку сочинил эстонский композитор Михкель Маттисен.
Песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в португальском Лиссабоне. Россию представит певица Юлия Самойлова. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Португалия получила право провести конкурс после победы на "Евровидении 2017" певца Салвадора Собрала.
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